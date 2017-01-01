Два дополнительных поезда пустят из Москвы в Петербург ради "Алых парусов"

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«Два дополнительных поезда пустят из Москвы в Петербург ради "Алых парусов"»

Сергей Григорьев 21.06 19:02 [ + 1 – ]

Ну да,только ещё и московских гопников тут не хватало.

Брежнев 21.06 21:30 [ + 1 – ]

Мало нам своего повального подросткового пианства и плеатства под каждым кустом и без оных - еще москальских гопников (согласен с С.Г.!) нам не хватало!

Пусть жрут в усмерть и ипаются на Красной площади!

