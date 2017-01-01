Пожилого пешехода избили во время дорожных разборок в центре Петербурга (видео)

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«Пожилого пешехода избили во время дорожных разборок в центре Петербурга (видео)»

Инь Порось 21.06 19:06 [ + 0 – ]

... Очень плохо, когда человек не может постоять за себя ... Пока этот урод задирал своё копыто - можно было реально уснуть ... От скуки ...

махоня 21.06 19:09 [ + 3 – ]

оба хороши

Инь Порось 21.06 19:11 [ + -1 – ]

... А набивай бы дедушка всю свою жизнь ладони и кулаки на брёвнах - глядишь и раздробил бы к чёртовой матери колешко толстобрюхому уродцу ...

Но в нашей русской культуре, увы, ежедневно "набивать" руки и ноги как-то не принято ... Принято с пивом валяться на диване ... Вот вам и результат ...

Инь Порось 21.06 19:15 [ + 0 – ]

Информация для толстячка отмороженного.

С такой скоростью люди поднимают ногу когда хотят опорожнить свой пукан ...

Учти на будущее ...

В следующий раз может так и не подфартить ... И останешься, на хрен, с отбитыми яйцами ...

Ларcон57 21.06 20:18 [ + 0 – ]

получил своё и покандылял....молодец парнишка

НЕСТОР 21.06 20:29 [ + 1 – ]

За рулём одни ублюдки.

смерч 21.06 21:15 [ + 1 – ]

Их обманывают,их обворовывают,их уже стали бить..Бедные но сильные духом наши старики.А по видео..Я горжусь"" тобой Россия!

bbc 21.06 23:47 [ + 1 – ]

Так там нет пешехода! Оба водители.