«Пожилого пешехода избили во время дорожных разборок в центре Петербурга (видео)»

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Общество
... Очень плохо, когда человек не может постоять за себя ... Пока этот урод задирал своё копыто - можно было реально уснуть ... От скуки ...
... А набивай бы дедушка всю свою жизнь ладони и кулаки на брёвнах - глядишь и раздробил бы к чёртовой матери колешко толстобрюхому уродцу ...
Но в нашей русской культуре, увы, ежедневно "набивать" руки и ноги как-то не принято ... Принято с пивом валяться на диване ... Вот вам и результат ...
Информация для толстячка отмороженного.
С такой скоростью люди поднимают ногу когда хотят опорожнить свой пукан ...
Учти на будущее ...
В следующий раз может так и не подфартить ... И останешься, на хрен, с отбитыми яйцами ...
Их обманывают,их обворовывают,их уже стали бить..Бедные но сильные духом наши старики.А по видео..Я горжусь"" тобой Россия!
Ребята, у вас никогда не будет по настоящему крупного улова без этой приманки http://bit.do/fishungry Любая рыба как шальная стает! Слышал, что из-за популярности и слишком высокой эффективности приманку скоро запретят! Я закупился и Вам советую, так как эффективней приманки просто нет!
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АрмияРоссииСПБ 11:03, 21 июня
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