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«Три человека пострадали в лобовом ДТП на Колтушском шоссе (фото)»

Сергей Григорьев 21.06 18:23 [ + 0 – ]

Мне больше понравилось как в том году царя Солтана подвели под лобовую на трассе. Вот там было всё чисто сделано.