«Житель Ленобласти разъезжал по Петербургу на "Лэнд Крузере" с килограммом кокаина»

Крупную партию наркотиков изъяли накануне вечером в Выборгском районе города, сообщили вОколо 22:25 у дома № 27 по проспекту Энгельса оперативники районной полиции остановили иномарку «Тойота Лэнд Крузер», за рулем которой находился 44-летний житель Соснового Бора. В ходе досмотра у мужчины изъяли пакет с порошкообразным веществом.Экспертиза показала, что порошок является кокаином. Общая масса наркотика составила почти килограмм.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним,