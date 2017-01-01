Двое мужчин ранним утром на Просвещения отобрали у петербуржца куртку и телефон

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Обсуждение темы:

«Двое мужчин ранним утром на Просвещения отобрали у петербуржца куртку и телефон»

Сергей Григорьев 21.06 18:21 [ + 1 – ]

"задержал двух мужчин в возрасте 26 и 27 лет,"



А я вроде слышал что макаки столько и не живут.