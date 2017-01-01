Сегодня
22 июня, четверг
Обновлено  
Погода
+9°, влажность 91%
Завтра +13°, переменная облачность
Валюта
$ 60.00
€ 66.80
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

Двое мужчин ранним утром на Просвещения отобрали у петербуржца куртку и телефон

16:43, 21 июня
Тэги: нападения, грабеж, калининский район, задержания
2
Комментировать
Система Orphus
Тэги: нападения, грабеж, калининский район, задержания
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Пешеход-нарушитель погиб под колесами микроавтобуса Ford Tourneo на областной трассе
  • В Тосно 17-летний юнец ограбил комнату соседей, пока их не было дома
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • Два дополнительных поезда пустят из Москвы в Петербург ради "Алых парусов"
  • Пожилого пешехода избили во время дорожных разборок в центре Петербурга (видео)
  • "Зенит" проявляет интерес к молодому защитнику "Торино"
  • Три человека пострадали в лобовом ДТП на Колтушском шоссе (фото)
  • Житель Ленобласти разъезжал по Петербургу на "Лэнд Крузере" с килограммом кокаина
  • Женщину-пешехода насмерть сбили на Академика Лебедева
  • В Петербурге задержали 20-летнего архангелогородца, который промышлял грабежами в отношении женщин в Невском районе
  • 20 тонн отравленного кунжута из Гватемалы не пустили на прилавки Петербурга
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество
Обсуждение темы:
«Двое мужчин ранним утром на Просвещения отобрали у петербуржца куртку и телефон»
Новые в начале | Новые в конце
Сергей Григорьев 21.06 18:21 [ + 1 ]

"задержал двух мужчин в возрасте 26 и 27 лет,"

А я вроде слышал что макаки столько и не живут.

Инь Порось 21.06 19:17 [ + 0 ]

Сергей прав. На Просвете, да ещё в такое время... Макакозадых лап дело ...

Всего комментариев - 2

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
21 июня
В Петербурге задержали 20-летнего архангелогородца, который промышлял грабежами в отношении женщин в Невском районе
14 июня
В Киришах грабитель ударил случайного прохожего и отобрал у него деньги, но далеко уйти не смог
6 июня
Подозреваемого в избиении актера Свиря поймали на Охте
1 июня
В Петербурге женщина несколько раз ударила случайную прохожую, а ее спутник отнял у пострадавшей 500 рублей
29 мая
В Петербурге бойцы Росгвардии задержали грабителя, который ударил по голове одну женщину и отнял телефон у второй
20 июня
Парочка грабителей вырвала сумку у 43-летней начальницы вокзала на станции Бологое
20 июня
В Шушарах двое негодяев ворвались в съемную квартиру, избили, ограбили и связали мужчину скотчем
добавить свое
Союз Призывников России закроет сайты, которые порочат имидж Вооруженных Сил Российской Федерации.

АрмияРоссииСПБ 11:03, 21 июня

Еще 3191 имхо



Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
14:40, 21 июня Спикер ЗакСа Макаров назвал профессиональными действия полиции на акции 12 июня и сообщил, что митинги привели к развалу СССР (10/+10)
12:51, 21 июня В ночь "Алых парусов" петербуржцы смогут воспользоваться автобусами и метро (4/+4)
11:47, 21 июня Главный синоптик города: В Петербурге по сравнению с Кольским полуостровом, где выпал снег, жара (видео) (2/+2)
09:22, 21 июня В Петербурге наркоторговцы на бронированном "Лексусе" отстреливались от полиции и выбрасывали из окон запрещенный порошок (видео) (6/+6)
14:50, 20 июня Глава Жилищного комитета: За 7 лет петербургская семья может накопить на трехкомнатную квартиру (16/+3)
13:50, 20 июня Дорожный конфликт на Новоприозерском шоссе: водитель "BMW " проткнул ножом колеса "Нивы" и киркой разбил стекло (видео) (11/+2)
Ваше мнение
Что вы думаете о празднике выпускников "Алые паруса"?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
Первый коммент именно про это и был...Люди давно знают, что мусарье и ворье это одно и тоже... в «Один из задержанных во время погони за "Лексусом" на севере города оказался бывшим полицейским начальником. Подробности»
Переатестацию прошёл учпешно ! в «Один из задержанных во время погони за "Лексусом" на севере города оказался бывшим полицейским начальником. Подробности»
Наркодилеры и мусора одно и тоже. в «Один из задержанных во время погони за "Лексусом" на севере города оказался бывшим полицейским начальником. Подробности»
и смешно и постыдно. такие слова говорит человек, чьи взгляды стопудово совпадают со взглядами тех, кто разрушал СССР. если ты такой просоветский - посади Чубайса, конфискуй его барахло, шлёпни Нарусову, возьми за ж*пу Бурбулиса и Шумейко с Бородиным.... в «Спикер ЗакСа Макаров назвал профессиональными действия полиции на акции 12 июня и сообщил, что митинги привели к развалу СССР»
Малярша, ты уж с бодунища поосторожней открывашкой то ворочай....
 в «Юная петербурженка получила контузию глаза, пытаясь открыть бутылку кваса»
Рейтинг.beta комментаторов
1
51 Сергей Григорьев 
2
22 Неzнайка. 
3
20 НЕСТОР 
4
17 монк-аль-ахри 
5
13 dexter 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-20 Тоскливый Дятел Терпило 
2
-1 Egor Pupkin 
3
-1 Ирина Агишина 
4
0 Aleksandr Sirotin 
5
1 Ларcон57 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (2/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп
Новогодние каникулы у россиян продлятся 10 дней: с 30 декабря по 8 января
Новогодние каникулы у россиян продлятся 10 дней: с 30 декабря по 8 января
Жители Петербурга стали реже ходить в театры и музеи
Жители Петербурга стали реже ходить в театры и музеи
Полиция Петербурга ищет грузовик, предположительно принадлежащий террористам
Полиция Петербурга ищет грузовик, предположительно принадлежащий террористам
Роспотребнадзор: ни один петербургский водоем не подходит для купания
Роспотребнадзор: ни один петербургский водоем не подходит для купания
Подозреваемую в хищениях экс-депутата Нестерову оставили под арестом до осени
Подозреваемую в хищениях экс-депутата Нестерову оставили под арестом до осени
Петербуржцы смогут следить за разводом мостов в онлайн-режиме
Петербуржцы смогут следить за разводом мостов в онлайн-режиме
В Петербурге ожидают похолодание и дожди с грозами
В Петербурге ожидают похолодание и дожди с грозами
Петербурженка задушила месячную внучку в Юнтоловском заказнике и пыталась покончить с собой. Подробности
Петербурженка задушила месячную внучку в Юнтоловском заказнике и пыталась покончить с собой. Подробности
Ирада Вовненко уволилась из Исаакия и сосредоточится на написании романа с эротическими сценами
Ирада Вовненко уволилась из Исаакия и сосредоточится на написании романа с эротическими сценами
За выбитый на Марсовом поле зуб у полицейского задержали подростка
За выбитый на Марсовом поле зуб у полицейского задержали подростка
Оракулом Кубка конфедераций выбрали глухого кота Ахилла (фото)
Оракулом Кубка конфедераций выбрали глухого кота Ахилла (фото)
Движение судов по Мойке и каналу Грибоедова ограничат
Движение судов по Мойке и каналу Грибоедова ограничат
СМИ: "Зенит" хочет арендовать у "Локомотива" Игоря Денисова
СМИ: "Зенит" хочет арендовать у "Локомотива" Игоря Денисова
Оракулом Кубка конфедераций сделают одного из эрмитажных котов
Оракулом Кубка конфедераций сделают одного из эрмитажных котов
Под рассмотрение дел задержанных на Марсовом поле пришлось на два дня "арендовать" Дзержинский суд (видео)
Под рассмотрение дел задержанных на Марсовом поле пришлось на два дня "арендовать" Дзержинский суд (видео)
Петербургское метро продлит работу в дни матчей Кубка Конфедераций
Петербургское метро продлит работу в дни матчей Кубка Конфедераций
СМИ: около 10 тысяч человек вышли на митинг против коррупции на Марсовом поле (фото)
СМИ: около 10 тысяч человек вышли на митинг против коррупции на Марсовом поле (фото)
Единственным пригодным для купания водоемом Петербурга стало Безымянное озеро
Единственным пригодным для купания водоемом Петербурга стало Безымянное озеро
Электричка сошла с рельсов на переезде под Петербургом (фото, видео)
Электричка сошла с рельсов на переезде под Петербургом (фото, видео)
Число курсирующих между Москвой и Петербургом "Сапсанов" увеличат летом
Число курсирующих между Москвой и Петербургом "Сапсанов" увеличат летом
Пулково ведет переговоры с бюджетными авиакомпаниями Европы и Юго-Восточной Азии
Пулково ведет переговоры с бюджетными авиакомпаниями Европы и Юго-Восточной Азии
Алексей Гульчук занял пост главы Невского района
Алексей Гульчук занял пост главы Невского района
Антимонопольщики не нашли завышенных цен в кафе и ресторанах Пулково
Антимонопольщики не нашли завышенных цен в кафе и ресторанах Пулково
Более 30 тысяч выпускников примут участие в празднике "Алые паруса"
Более 30 тысяч выпускников примут участие в празднике "Алые паруса"
Первую партию объединенных проездных "Подорожник-Тройка" раскупили за 5 дней
Первую партию объединенных проездных "Подорожник-Тройка" раскупили за 5 дней
К концу лета в петербургских автобусах можно будет расплачиваться банковскими картами
К концу лета в петербургских автобусах можно будет расплачиваться банковскими картами
^ Наверх