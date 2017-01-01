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« 20 тонн отравленного кунжута из Гватемалы не пустили на прилавки Петербурга »

Если сейчас пишут что типа отраву привозят,а как же мы в девяностые ..?Тогда вообще ничего не проверяли,мы ели и живы,мы пили и живы,мы дышали и живы..Сейчас такая бля забота государства о желудке и о здоровье граждан я просто...Особенная забота на курящих..