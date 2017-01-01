«В Петербурге мигрант украл одежду из магазина и избил охранника»

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Общество
Если узбек или таджик,или к примеру кавказская горилла,то наказывать нельзя. Власть ввозит их нам на замену. На замену русских макаками то есть.
Один на один охраннику схлопотать от трусливой безмозглой тупой макаки????
Позорище!!!!!!!!!
На хрен из охраны, пусть носки идёт на дому вяжет!!!!!!!!!!!
Пилят, как заипала эта толерастия!
"...приезжий из одного из сопредельных государств..."
Так и пишите: "Дикая бешеная голая голодная обезьяна"!
Которых в данном случае надо утилизировать на месте! Ну как опасную стаю бродячих собак.
Хотя о чем-это я...
Бродячие собаки - милые безобидные животными по сравнению с этими тварями! Вон их отсюда вместе со всеми их детенышами! И туда же отправить едорастов с чадами и домочадцами до седьмого колена!!!
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АрмияРоссииСПБ 11:03, 21 июня
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