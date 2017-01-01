Обсуждение темы:

«В Петербурге мигрант украл одежду из магазина и избил охранника»

Если узбек или таджик,или к примеру кавказская горилла,то наказывать нельзя. Власть ввозит их нам на замену. На замену русских макаками то есть.

Пилят, как заипала эта толерастия!

"...приезжий из одного из сопредельных государств..."

Так и пишите: "Дикая бешеная голая голодная обезьяна"!

Которых в данном случае надо утилизировать на месте! Ну как опасную стаю бродячих собак.

Хотя о чем-это я...

Бродячие собаки - милые безобидные животными по сравнению с этими тварями! Вон их отсюда вместе со всеми их детенышами! И туда же отправить едорастов с чадами и домочадцами до седьмого колена!!!