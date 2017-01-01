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В Петербурге мигрант украл одежду из магазина и избил охранника

15:47, 21 июня
Тэги: кража, приморский район, избиение
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Тэги: кража, приморский район, избиение
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Общество
Обсуждение темы:
«В Петербурге мигрант украл одежду из магазина и избил охранника»
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НЕСТОР 21.06 17:41 [ + 4 ]

Чурку к стенке.

Сергей Григорьев 21.06 18:15 [ + 4 ]

Если узбек или таджик,или к примеру кавказская горилла,то наказывать нельзя. Власть ввозит их нам на замену. На замену русских макаками то есть.

Инь Порось 21.06 19:20 [ + 3 ]

Один на один охраннику схлопотать от трусливой безмозглой тупой макаки????
Позорище!!!!!!!!!
На хрен из охраны, пусть носки идёт на дому вяжет!!!!!!!!!!!

Ларcон57 21.06 20:20 [ + 2 ]

охраники в большинстве своём овощи....ларионов не даст соврать

Брежнев 21.06 21:39 [ + 1 ]

Пилят, как заипала эта толерастия!
"...приезжий из одного из сопредельных государств..."
Так и пишите: "Дикая бешеная голая голодная обезьяна"!
Которых в данном случае надо утилизировать на месте! Ну как опасную стаю бродячих собак.
Хотя о чем-это я...
Бродячие собаки - милые безобидные животными по сравнению с этими тварями! Вон их отсюда вместе со всеми их детенышами! И туда же отправить едорастов с чадами и домочадцами до седьмого колена!!!

Всего комментариев - 5

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