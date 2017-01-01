Юная петербурженка получила контузию глаза, пытаясь открыть бутылку кваса

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«Юная петербурженка получила контузию глаза, пытаясь открыть бутылку кваса»

Saymon Grapes 21.06 16:27 [ + 4 – ]

Живой квас дал в глаз!

Неzнайка. 21.06 16:33 [ + 7 – ]

Малярша, ты уж с бодунища поосторожней открывашкой то ворочай....



МИФОДИЙ 21.06 17:36 [ + 4 – ]

хорошо между ног её не зажала когда открывала была бы ещё контузия таза

Сергей Григорьев 21.06 18:12 [ + 3 – ]

А ещё говорят (правда только сами бабы) что бабы это люди. Эта курица ещё бы в дырку бы себе засунула,и попыталась открыть определёнными мышцами.

Инь Порось 21.06 19:22 [ + 3 – ]

Коллеги, Вы - Красавчики!!!!!

Уржался!!!!!!!!!!!!!!!