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«На севере Петербурга увеличили число бесплатных парковок для фанатов Кубка конфедераций»

Турнир разминочный



Кубок Конфедераций важен, в первую очередь, для организатора чемпионата мира — он может все протестировать, а за следующий год исправить ошибки. Народу приедет немного, матчей будет меньше, но станет ясно, что и как работает. При этом самим участникам Кубок Конфедераций совсем не так интересен, как ФИФА и оргкомитету грядущего ЧМ. Многие футболисты с радостью отдохнули бы, потому что кое у кого сезон начнется уже в конце июля. Именно поэтому Германия едет в Россию резервным составом. Отсутствие Мюллера, Озила и Крооса — это сигнал всему миру: «Ребята, ничего особенного, Кубок Конфедераций не самое важное мероприятие, и ты ничего не потеряешь, если пропустишь его».