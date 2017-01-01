Спикер ЗакСа Макаров назвал профессиональными действия полиции на акции 12 июня и сообщил, что митинги привели к развалу СССР

"Был бы Советский союз, я убежден, не было бы ни войн, ни ИГИЛ, ни локальных конфликтов", - уверен парламентарий.

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«Спикер ЗакСа Макаров назвал профессиональными действия полиции на акции 12 июня и сообщил, что митинги привели к развалу СССР»

монк-аль-ахри 21.06 15:00 [ + 8 – ]

и смешно и постыдно. такие слова говорит человек, чьи взгляды стопудово совпадают со взглядами тех, кто разрушал СССР. если ты такой просоветский - посади Чубайса, конфискуй его барахло, шлёпни Нарусову, возьми за ж*пу Бурбулиса и Шумейко с Бородиным. Трындеть вы все мастера...

dexter 21.06 15:03 [ + 3 – ]

Стоило бы заметить, что :



Ранее парламентарий Максим Резник заявил, что необходимо создать парламентскую комиссию по расследованию событий 12 июня и действий правоохранительных и судебных органов в связи с ними. «Необходимо расследовать действия правоохранительных, а на самом деле репрессивных органов. В моем понимании то, что произошло на прошлой неделе — это массовые политические репрессии, в которых судейское сообщество Петербурга приняло самое деятельное участие. Репрессии в отношении участников протестной акции 12 июня на Марсовом поле», — заявил он.

Тоскливый Дятел Терпило 21.06 15:03 [ + -10 – ]

Вячеслав Серафимович по делу говорит. Если каждый будет приходить и выступать где захочет, получится полная анархия. Вспомните попа Гапона! Так мы можем на большую неприятность нарваться. Нужно получать соответствующие разрешения и согласования и затем под охраной полиции проводить любые мероприятия. Хорошо, когда у руля стоят мудрые и адекватные политики. Такой человек достоин был родиться в Ленинграде, а не в Липецке.

НЕСТОР 21.06 15:18 [ + 2 – ]

Макаров обыкновенный мудак-Советский Союз воевал в Корее,Вьетнаме,Анголе,Афганистане,Нагадил всему миру.

Пишичитай 21.06 16:03 [ + 4 – ]

был бы Советский Союз - была бы совсем другая жизнь во всём мире - человеческая, десятки миллионов были бы живы, а такие подонки как макаров или нестор (из комментариев здесь) давно бы гнили бы в отхожей яме, где им и место по праву своего ошибочного рождения

2405 21.06 16:37 [ + 2 – ]

Фашизм в едросоа в действие.

Сергей Григорьев 21.06 18:04 [ + 5 – ]

Так это от митингов оказывается коммуняки рухнули. Вот оно что..



Ну а то что нельзя выходить на митинги мы знаем,всё же не первый день живём при путино-фашистском режиме.

Сергей Григорьев 21.06 19:08 [ + 3 – ]



Ларcон57 21.06 20:22 [ + -2 – ]

ещё мягко обошлись....потверже нужно