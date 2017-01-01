Спикер ЗакСа Макаров назвал профессиональными действия полиции на акции 12 июня и сообщил, что митинги привели к развалу СССР
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и смешно и постыдно. такие слова говорит человек, чьи взгляды стопудово совпадают со взглядами тех, кто разрушал СССР. если ты такой просоветский - посади Чубайса, конфискуй его барахло, шлёпни Нарусову, возьми за ж*пу Бурбулиса и Шумейко с Бородиным. Трындеть вы все мастера...
Стоило бы заметить, что :
Ранее парламентарий Максим Резник заявил, что необходимо создать парламентскую комиссию по расследованию событий 12 июня и действий правоохранительных и судебных органов в связи с ними. «Необходимо расследовать действия правоохранительных, а на самом деле репрессивных органов. В моем понимании то, что произошло на прошлой неделе — это массовые политические репрессии, в которых судейское сообщество Петербурга приняло самое деятельное участие. Репрессии в отношении участников протестной акции 12 июня на Марсовом поле», — заявил он.
Вячеслав Серафимович по делу говорит. Если каждый будет приходить и выступать где захочет, получится полная анархия. Вспомните попа Гапона! Так мы можем на большую неприятность нарваться. Нужно получать соответствующие разрешения и согласования и затем под охраной полиции проводить любые мероприятия. Хорошо, когда у руля стоят мудрые и адекватные политики. Такой человек достоин был родиться в Ленинграде, а не в Липецке.
Макаров обыкновенный мудак-Советский Союз воевал в Корее,Вьетнаме,Анголе,Афганистане,Нагадил всему миру.
был бы Советский Союз - была бы совсем другая жизнь во всём мире - человеческая, десятки миллионов были бы живы, а такие подонки как макаров или нестор (из комментариев здесь) давно бы гнили бы в отхожей яме, где им и место по праву своего ошибочного рождения
Так это от митингов оказывается коммуняки рухнули. Вот оно что..
Ну а то что нельзя выходить на митинги мы знаем,всё же не первый день живём при путино-фашистском режиме.
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16:39, 21 июня
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