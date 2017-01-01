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«Сотню свечей зажгут на площади Победы в день начала Великой Отечественной войны»

зачем это делать?? вот науя?? уже совсем остатки разума и совести потеряли. Сначала ленточки времен первой мировой, потом полки покаянцев, теперь свечки. Ветеранов уже давно нет в живых, они ряженных запускают... Руки прочь от победы СОВЕТСКОГО народа! Вы не имеете к ней абсолютно никакого отношения, власовские триколорцы.