Вышел клип на песню "Звезда по имени Солнце" к 55-летию со дня рождения Виктора Цоя (видео)

Общая продолжительность прослушиваний песен «Кино» на Яндекс.Музыке уже превысила 1000 лет.

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«Вышел клип на песню "Звезда по имени Солнце" к 55-летию со дня рождения Виктора Цоя (видео)»