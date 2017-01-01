В Петербурге задержали 20-летнего архангелогородца, который промышлял грабежами в отношении женщин в Невском районе

Общий ущерб составил около 72 тысяч рублей.

Общий ущерб составил около 72 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в январе-феврале 2017 года в Невском районе города была совершена серия грабежей в отношении женщин. Общий ущерб составил около 72 тысяч рублей.



В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали 20-летнего жителя Архангельска, который проживал в Петербурге без регистрации. Молодой человек полностью изобличен в совершении трех преступлений.



По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.



Напомним, ранее мы писали о том, что Сотрудники петербургской полиции задержали жителя Архангельска, который орудовал в Невском районе Северной столицы. Мужчина нападал на женщин и похищал их имущество.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в январе-феврале 2017 года в Невском районе города была совершена серия грабежей в отношении женщин. Общий ущерб составил около 72 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали 20-летнего жителя Архангельска, который проживал в Петербурге без регистрации. Молодой человек полностью изобличен в совершении трех преступлений.По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.Напомним, ранее мы писали о том, что на Синопской набережной мигрант отобрал у случайного прохожего дорогой телефон.







Обсуждение темы: «В Петербурге задержали 20-летнего архангелогородца, который промышлял грабежами в отношении женщин в Невском районе» Сергей Григорьев 21.06 18:25 [ + 1 – ]

Подлежит утилизации. Инь Порось 21.06 19:36 [ + 0 – ]

С предварительной кастрацией ... Физической.

Всего комментариев - 2