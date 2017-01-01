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«В ночь "Алых парусов" петербуржцы смогут воспользоваться автобусами и метро»

Пианопинадство под каждым кустом и срач по всему Питеру от этих "выпускничков" гарантировано!

Раньше не было никаких "концертов на ДП" , а просто в единый день выпускника (ну когда не было ЕГИ, и последний экзамен сдавали все в один день) после выпускных в каждой школе все, кто хотел, шли к определенному времени на Стрелку ВО, где проплывал НАШ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ парусник с алыми парусами!

Будь проклята эта едрисьно-либерастная власть, могущая испоганить все даже самое красивое - вступление подростков во взрослую жизнь!