В ночь "Алых парусов" петербуржцы смогут воспользоваться автобусами и метро
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Общество
эти лядские паруса давно пора закрывать - тоже, блин, придумали себе новомодную традицию
Вся гопота и мерзота вылезет и будет куражится,воспитанники путинского строя то есть.
Пианопинадство под каждым кустом и срач по всему Питеру от этих "выпускничков" гарантировано!
Раньше не было никаких "концертов на ДП" , а просто в единый день выпускника (ну когда не было ЕГИ, и последний экзамен сдавали все в один день) после выпускных в каждой школе все, кто хотел, шли к определенному времени на Стрелку ВО, где проплывал НАШ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ парусник с алыми парусами!
Будь проклята эта едрисьно-либерастная власть, могущая испоганить все даже самое красивое - вступление подростков во взрослую жизнь!
Ребята, у вас никогда не будет по настоящему крупного улова без этой приманки http://bit.do/fishungry Любая рыба как шальная стает! Слышал, что из-за популярности и слишком высокой эффективности приманку скоро запретят! Я закупился и Вам советую, так как эффективней приманки просто нет!
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16:39, 21 июня
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