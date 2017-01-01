Один из задержанных во время погони за "Лексусом" на севере города оказался бывшим полицейским начальником. Подробности

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«Один из задержанных во время погони за "Лексусом" на севере города оказался бывшим полицейским начальником. Подробности»

dexter 21.06 13:16 [ + 9 – ]

Переатестацию прошёл учпешно !

Тоскливый Дятел Терпило 21.06 13:30 [ + -2 – ]

Не оценили в свое время, вот и потеряли ценного кадра.

Неzнайка. 21.06 14:34 [ + 10 – ]

Первый коммент именно про это и был...Люди давно знают, что мусарье и ворье это одно и тоже...

НЕСТОР 21.06 15:25 [ + 8 – ]

Наркодилеры и мусора одно и тоже.

монк-аль-ахри 21.06 18:26 [ + 4 – ]

и что тут удивительного? полицаи все в говне - по самые яйца. нет тут новости, есть описание факта, который всем давно известен. полицаи - такие же бандиты. только краснопёрые.

Сергей Григорьев 21.06 20:25 [ + 1 – ]

А кто сомневался?