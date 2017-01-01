В Колпино разбойники "с акцентом" похитили 100 тысяч у курсанта МЧС из Дагестана

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« В Колпино разбойники "с акцентом" похитили 100 тысяч у курсанта МЧС из Дагестана»

dexter 21.06 13:18 [ + 2 – ]

Инстинкты приматов не меняются.

Тоскливый Дятел Терпило 21.06 13:31 [ + -1 – ]

Наверное сородичи одолжили.

монк-аль-ахри 21.06 15:16 [ + 1 – ]

как он акцент заметил, да? не понял, да. Все же свои, ваймэ!