В Тосно 17-летний юнец ограбил комнату соседей, пока их не было дома

Молодой человек почти месяц скрывался от правосудия.

Молодой человек почти месяц скрывался от правосудия.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, 23 мая 17-летний парень находился в арендуемой им жилой комнате двухкомнатной квартиры дома на одной из улиц города Тосно. Пока соседей не было дома, юноша вскрыл замок на входной двери их комнаты, откуда тайно похитил деньги и личные вещи на общую сумму более 20 000 рублей, после чего с похищенным имуществом скрылся.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "кража с незаконным проникновением в жилище". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



"В ходе предварительного следствия следователем будут изучены обстоятельства проживания и обучения подозреваемого, будет дана оценка деятельности субъектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и внесены соответствующие представления", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Тосненском районе Ленинградской области несовершеннолетний юноша стал фигурантом уголовного дела. Молодой человек, пока соседей не было дома, украл у них деньги и скрывался от полиции почти месяц.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, 23 мая 17-летний парень находился в арендуемой им жилой комнате двухкомнатной квартиры дома на одной из улиц города Тосно. Пока соседей не было дома, юноша вскрыл замок на входной двери их комнаты, откуда тайно похитил деньги и личные вещи на общую сумму более 20 000 рублей, после чего с похищенным имуществом скрылся.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "кража с незаконным проникновением в жилище". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего."В ходе предварительного следствия следователем будут изучены обстоятельства проживания и обучения подозреваемого, будет дана оценка деятельности субъектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и внесены соответствующие представления", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти задержали трех малолеток, которые обокрали частный дом на 52 тысячи рублей.





