В Купчино двое в костюмах проникли в квартиру к пенсионерке и обчистили все тайники

Добычей злоумышленников стали около 250 тысяч рублей.

Добычей злоумышленников стали около 250 тысяч рублей.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 20 июня в первом часу дня в квартиру на Будапештской улице, в которой в тот момент находилась 78-летняя пенсионерка, под надуманным предлогом вошли двое неизвестных мужчин. На вид им было 25-30 лет, один в синем бархатном костюме, второй – в строгом черном костюме, с аккуратной бородкой.



Вернувшись с работы домой, 49-летняя дочь петербурженки обнаружила пропажу денег. Так, исчезли два припрятанных конверта, в которых лежали 12 000 и 60 000 рублей, а также два кошелька. В них семья хранила 127 тысяч и 30 тысяч рублей. По заявлению о краже полиция проводит проверку.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне во Фрунзенском районе пенсионерка стала жертвой очередных мошенников. Аферисты под надуманным предлогом проникли в квартиру пожилой женщины и обчистили все ее тайники.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 20 июня в первом часу дня в квартиру на Будапештской улице, в которой в тот момент находилась 78-летняя пенсионерка, под надуманным предлогом вошли двое неизвестных мужчин. На вид им было 25-30 лет, один в синем бархатном костюме, второй – в строгом черном костюме, с аккуратной бородкой.Вернувшись с работы домой, 49-летняя дочь петербурженки обнаружила пропажу денег. Так, исчезли два припрятанных конверта, в которых лежали 12 000 и 60 000 рублей, а также два кошелька. В них семья хранила 127 тысяч и 30 тысяч рублей. По заявлению о краже полиция проводит проверку.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге доверчивая пенсионерка после "анализа мозга" "нейрохирургом" по телефону отдала аферисту все свои сбережения.







Обсуждение темы: «В Купчино двое в костюмах проникли в квартиру к пенсионерке и обчистили все тайники » НЕСТОР 21.06 15:26 [ + 0 – ]

Пенсионерка .бнутая? смерч 21.06 21:35 [ + 0 – ]

Путинские тимуровцы!

Всего комментариев - 2