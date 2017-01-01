Дорогой внедорожник увели с парковки "Меги Парнас"
11:43, 21 июня
Тэги: угоны, авто, Всеволожский район, кража
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и смешно и постыдно. такие слова говорит человек, чьи взгляды стопудово совпадают со взглядами тех, кто разрушал СССР. если ты такой просоветский - посади Чубайса, конфискуй его барахло, шлёпни Нарусову, возьми за ж*пу Бурбулиса и Шумейко с Бородиным.... в «Спикер ЗакСа Макаров назвал профессиональными действия полиции на акции 12 июня и сообщил, что митинги привели к развалу СССР»
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