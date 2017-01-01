«Главный синоптик города: В Петербурге по сравнению с Кольским полуостровом, где выпал снег, жара (видео)»

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Egor Pupkin 22.06 00:28 [ + 0 – ]

Ребята, у вас никогда не будет по настоящему крупного улова без этой приманки http://bit.do/fishungry Любая рыба как шальная стает! Слышал, что из-за популярности и слишком высокой эффективности приманку скоро запретят! Я закупился и Вам советую, так как эффективней приманки просто нет!