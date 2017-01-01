В Петербурге доверчивая пенсионерка после "анализа мозга" "нейрохирургом" по телефону отдала аферисту все свои сбережения

Поняв, что ее обманули, 79-летняя женщина обратилась в полицию.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге доверчивая пенсионерка после "анализа мозга" "нейрохирургом" по телефону отдала аферисту все свои сбережения»

Неzнайка. 21.06 11:38 [ + 2 – ]

Нейрохирурга и лаборанта случайно не Дима с Вовой зовут?....

арнольд питерский 21.06 12:06 [ + 2 – ]

Незнайка, точно они 1000%

Сергей Григорьев 21.06 12:15 [ + 2 – ]

Какой мог быть "анализ мозга" при полном его отсутствии?

НЕСТОР 21.06 15:28 [ + 1 – ]

Пенсионерка .бнутая?

Неzнайка. 21.06 15:54 [ + 1 – ]

Какой мог быть "анализ мозга" при полном его отсутствии?...

Так писано же: . Итогами «анализов» он остался недоволен.....))))