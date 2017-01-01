В Волхове средь бела дня извращенец попытался изнасиловать 10-летнюю девочку
- Крем от геморроя «Здоров»
- Пешеход-нарушитель погиб под колесами микроавтобуса Ford Tourneo на областной трассе
- В Тосно 17-летний юнец ограбил комнату соседей, пока их не было дома
- Открытие в лечении варикоза
- Два дополнительных поезда пустят из Москвы в Петербург ради "Алых парусов"
- Пожилого пешехода избили во время дорожных разборок в центре Петербурга (видео)
- "Зенит" проявляет интерес к молодому защитнику "Торино"
- Три человека пострадали в лобовом ДТП на Колтушском шоссе (фото)
- Житель Ленобласти разъезжал по Петербургу на "Лэнд Крузере" с килограммом кокаина
- Женщину-пешехода насмерть сбили на Академика Лебедева
- Двое мужчин ранним утром на Просвещения отобрали у петербуржца куртку и телефон
- В Петербурге задержали 20-летнего архангелогородца, который промышлял грабежами в отношении женщин в Невском районе
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
21 июня около трех часов ночи /
а что мамаша до этого делала? С клиента деньги хотела получить?
Если честно,ни на копейку не верю. Эта тема так непомерно раздута,а бабы сейчас такие @бнутые,что веры в такие новости никакой.
Наверно. опять азиатский гость нашего города
... Иногда оппоненты меня спрашивают - на фига, Пороська, Ты катишь бочку на мигрантов? Самые жуткие изуверы, насильники, изверги, садисты - чикатило, пичужкин, папков ("ангарский чистильщик") и проч. - они же из коренного населения ...
... А я и отвечаю - так вознесите же хвалу Небесам, что они создали макак такими тупыми и безмозглыми, не умеющими толком ни совершать преступления, ни "заметать" следы и т.д., и т.п., как это делали вышеперечисленные нелюди ...
... Иначе мы получали бы этих вышеназванных тварей снова и снова ... Только уже не в единичных, а в миллионных количествах ...
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
АрмияРоссииСПБ 11:03, 21 июня
на новости