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«В Волхове средь бела дня извращенец попытался изнасиловать 10-летнюю девочку»

Инь Порось 21.06 19:31 [ + 0 – ]

... Иногда оппоненты меня спрашивают - на фига, Пороська, Ты катишь бочку на мигрантов? Самые жуткие изуверы, насильники, изверги, садисты - чикатило, пичужкин, папков ("ангарский чистильщик") и проч. - они же из коренного населения ...



... А я и отвечаю - так вознесите же хвалу Небесам, что они создали макак такими тупыми и безмозглыми, не умеющими толком ни совершать преступления, ни "заметать" следы и т.д., и т.п., как это делали вышеперечисленные нелюди ...



... Иначе мы получали бы этих вышеназванных тварей снова и снова ... Только уже не в единичных, а в миллионных количествах ...