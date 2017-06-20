Петербуржцы выстроились в километровую очередь под дождем ради автографа лидера Rammstein (фото)

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«Петербуржцы выстроились в километровую очередь под дождем ради автографа лидера Rammstein (фото)»

Тоскливый Дятел Терпило 21.06 10:32 [ + 2 – ]

Не сотвори себе кумира.

НЕСТОР 21.06 10:49 [ + 4 – ]

.бнутые. Всех в дурдом.

арнольд питерский 21.06 11:59 [ + 3 – ]

Вот дибильное стадо, они бы так на митинги выходили против коррупции и нищеты.

Сергей Григорьев 21.06 12:10 [ + 4 – ]

Обычно дебилов вычислять надо,а тут они сами выстроились напоказ.

Игорь Ёлкин 21.06 12:22 [ + 3 – ]

Они не знают, что это ансамбль педиковв. Я бы эту бумажку с подписью бы в руки не взял.