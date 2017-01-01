Восьмикласснику, от нечего делать "заминировавшему" станцию метро "Сенная площадь", грозит до трех лет лишения свободы

"Шутник" позвонил в службу "112" в самый час пик.

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Обсуждение темы:

«Восьмикласснику, от нечего делать "заминировавшему" станцию метро "Сенная площадь", грозит до трех лет лишения свободы»

Сергей Григорьев 21.06 10:37 [ + 1 – ]

Вообще,у нас главный шутник обитает в кремле. Вот ему,клоуну,равных нет.

арнольд питерский 21.06 11:56 [ + 0 – ]

Теперь парень на зоне ощутит все прелести пукинского режима.