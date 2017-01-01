«В Петербурге наркоторговцы на бронированном "Лексусе" отстреливались от полиции и выбрасывали из окон запрещенный порошок (видео)»

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Общество
Что за пару мудаков сняли это видео??? Тупой подкаблучник и его сварливая овца...
И почему участие ментов в составе бандитских группировок никого не удивляет? Символично это. И те, и другие - бандюганы. Только полицаи - краснопёрые. И вся разница.
Ребята, у вас никогда не будет по настоящему крупного улова без этой приманки http://bit.do/fishungry Любая рыба как шальная стает! Слышал, что из-за популярности и слишком высокой эффективности приманку скоро запретят! Я закупился и Вам советую, так как эффективней приманки просто нет!
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АрмияРоссииСПБ 11:03, 21 июня
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