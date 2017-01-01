В Петербурге наркоторговцы на бронированном "Лексусе" отстреливались от полиции и выбрасывали из окон запрещенный порошок (видео)

Обсуждение темы:

«В Петербурге наркоторговцы на бронированном "Лексусе" отстреливались от полиции и выбрасывали из окон запрещенный порошок (видео)»

Сергей Григорьев 21.06 09:51 [ + 3 – ]

Полицаи за своими гоняются. Забавно.

Тоскливый Дятел Терпило 21.06 10:38 [ + -3 – ]

Где они могли купить бронированный Лексус?

Неzнайка. 21.06 11:08 [ + 2 – ]

Что за пару мудаков сняли это видео??? Тупой подкаблучник и его сварливая овца...

монк-аль-ахри 21.06 15:08 [ + 2 – ]

И почему участие ментов в составе бандитских группировок никого не удивляет? Символично это. И те, и другие - бандюганы. Только полицаи - краснопёрые. И вся разница.

Ларcон57 21.06 23:07 [ + 1 – ]

скорее всего строители мел кидали