«Новым главой "Метростроя" стал сын экс-директора Вадима Александрова»

Совет директоров ОАО "Метрострой" принял решение назначить Николая Александрова, сына бывшего руководителя компании, на должность генерального директора, говорится в материалах компании.



За кандидатуру Николая Александрова проголосовали 99,97%, остальные воздержались. Руководить «Метростроем» он начинает с 20 июня, срок полномочий — 5 лет. Других претендентов не было, пишет "Фонтанка.ру".



Напомним, ранее стало известно, что в повестку внеочередного собрания акционеров 19 июня внесен вопрос о прекращении полномочий генерального директора Вадима Александрова. Он возглавил Ленметрострой в 1991 году, а с 1993 года регулярно избирался гендиректором «Метростроя». Сам он впоследствии заявил, что в качестве кандидата на свою должность будет выдвигать своего сына и заместителя Николая Александрова. Отец и сын Александровы владеют 13,62% и 24,15% акций компании соответственно.



Николай Александров занял должность замдиректора «Метростроя» в 2006 году. Как и отец, носит звание «Почетный строитель России». В 2014 году возглавил Российскую федерацию хоккея на траве.



СПРАВКА: "Метрострой" был основан в 1941 году, специализируется на строительстве метро, энергетических объектов и инженерных систем. Согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", компания на 25% принадлежит ГУП "Петербургский метрополитен", на 21% — комитету имущественных отношений Петербурга, еще около 14% находятся в собственности В. Александрова, около 24% — в собственности Н.Александрова. Остальные акции принадлежат гражданам России, Германии, Украины и Эстонии.

