На Парнасе грузовик с асфальтом для ремонта дороги провалился под землю в месте проведения работ (фото)

К счастью, обошлось без пострадавших.

К счастью, обошлось без пострадавших.







ЧП произошло в районе торгового центра «МЕГА Парнас». В городском комитете по благоустройству сообщили, что работы в этом месте производит организация-подрядчик. Она заказала у подведомственного комитету ГУДП «Центр» грузовик асфальтобетонной смеси, передает "Интерфакс".







В городской администрации предположили, что машина, сдавая назад, могла провалиться колесом в открытый люк. Там уточнили, что грузовик вернулся на базу дорожного предприятия. ИА "Росбалт" сообщает, что сведений о пострадавших в результате инцидента нет.



Фотографии с места происшествия были опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», однако позже пост был удален.



Напомним, ранее мы писали о том, что Курьезный случай произошел на Парнасе вечером 20 июня. Никто не пострадал, однако дорожные работы оказались парализованы. Грузовик, доставлявший рабочим асфальт для ремонта дороги, провалился под землю в месте проведения работ.ЧП произошло в районе торгового центра «МЕГА Парнас». В городском комитете по благоустройству сообщили, что работы в этом месте производит организация-подрядчик. Она заказала у подведомственного комитету ГУДП «Центр» грузовик асфальтобетонной смеси, передает "Интерфакс".В городской администрации предположили, что машина, сдавая назад, могла провалиться колесом в открытый люк. Там уточнили, что грузовик вернулся на базу дорожного предприятия. ИА "Росбалт" сообщает, что сведений о пострадавших в результате инцидента нет.Фотографии с места происшествия были опубликованы в группев соцсети «ВКонтакте», однако позже пост был удален.Напомним, ранее мы писали о том, что у станции в Шувалово асфальт укладывали поверх травы.







Обсуждение темы: «На Парнасе грузовик с асфальтом для ремонта дороги провалился под землю в месте проведения работ (фото)» Сергей Григорьев 21.06 09:50 [ + 0 – ]

Сами укладывали,сами и провалились. монк-аль-ахри 21.06 15:19 [ + 0 – ]

вот так в нынешней россияндии все работы и ведутся. через ж...о....п....у.

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