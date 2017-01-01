Подозреваемого в нападении на омоновца на Марсовом хотят посадить под домашний арест

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«Подозреваемого в нападении на омоновца на Марсовом хотят посадить под домашний арест»

тьфу на всю едрисню! 20.06 18:33 [ + 4 – ]

Жаль, что не всех полицаев перебили в ВОВ! Остались недобитки ещё. Которые при путино-е-дрисей системе воюют против своего народа. Зачищая коррупцию, кризис и путино-медвежьих олигархов усмановых. Всех их подонков вон с Руси-Матушки. Пусть живут в аулах кадыровских, которых зачищают!

Сергей Григорьев 20.06 19:20 [ + 2 – ]

