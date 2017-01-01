Полтавченко представил трех новых глав районов

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«Полтавченко представил трех новых глав районов»

dexter 20.06 16:21 [ + 1 – ]

Если мы лишены законного ( по конституции ) права избирать губернатора, то какая нам разница, кого этот полтавченко назначит?!

монк-аль-ахри 20.06 16:33 [ + 2 – ]

а сколько из них толковых? а почему народ лишён права избирать себе главу района?

тьфу на всю едрисню! 20.06 17:13 [ + 4 – ]

Какой полтавченко скудоумный и убогий - такие же и главы районов! Яблоко от яблони недалеко падает!

Согласен со всеми, что всех глав,районных, областных, федоральных - должен избирать народ. А, не кризисные, едрисьи полтавченки-салямы алейкумы.

Сергей Григорьев 20.06 19:14 [ + 3 – ]

Вот если переставить местами три мусорных бака,что изменится,вонять будет меньше?