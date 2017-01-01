В Петербурге школьница оставила матери записку, что улетела в Египет, чтобы "выйти замуж"

Девушка прихватила с собой банковские карты матери.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге школьница оставила матери записку, что улетела в Египет, чтобы "выйти замуж"»

Wolf6 20.06 17:08 [ + 5 – ]

Ахах, вот же дура, в сексрабство к арабам она попадет, а не "замуж"

тьфу на всю едрисню! 20.06 18:39 [ + 6 – ]

Едрисье-крашенниниковское воспитание даёт свои всходы! Вот вам на лицо толерантность. О которой так любит кричать вся путинская едрисня.

Barabas 20.06 18:58 [ + 1 – ]

по ходу ей там уже дупу раздолбали

Инь Порось 20.06 19:15 [ + 5 – ]

... Потом, вкалывая круглые сутки секс-рабыней, очень пожалеет ...

... Но будет уже слишком поздно ...

Сергей Григорьев 20.06 19:19 [ + 4 – ]

Обычная путинская сучка.