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«На Энергетиков пенсионерка осталась без сбережений после визита мошенников»

Заявление мусарам написать ума хватило,а вот подругам или близким позвонить то нет..Да...В наше время все новые новости мы узнавали от наших бабулек сидевших у парадной,а сейчас...Вопрос почему менты не реагируют,участковый точно при делах.