Роспотребнадзор назвал озера и реки Ленобласти, где можно купаться в этом сезоне

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«Роспотребнадзор назвал озера и реки Ленобласти, где можно купаться в этом сезоне»

тьфу на всю едрисню! 20.06 19:19 [ + 2 – ]

Почему то во времена СССР, все реки, озёра и др. водоёмы были пригодны для купания. Как едрисня пришла к власти - всё засрала и испоганила! Как водные ресурсы, так и весь город!