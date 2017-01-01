Глава Жилищного комитета: За 7 лет петербургская семья может накопить на трехкомнатную квартиру
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Ленобласти в искусственном пруду на даче едва не утонул полуторагодовалый малыш
- В Ленобласти будут судить мужчину, который по пьяни до смерти забил табуреткой своего знакомого
- Открытие в лечении варикоза
- В Петербурге Nexia влетела в разворачивающийся на пешеходном переходе эвакуатор (видео)
- Уроженец Белоруссии сломал шею, упав с высоты одного метра на заводе по переработке нефти в Киришах
- Парочка грабителей вырвала сумку у 43-летней начальницы вокзала на станции Бологое
- Роспотребнадзор назвал озера и реки Ленобласти, где можно купаться в этом сезоне
- Подозреваемого в нападении на омоновца на Марсовом хотят посадить под домашний арест
- В Петербурге школьница оставила матери записку, что улетела в Египет, чтобы "выйти замуж"
- В Назии местная жительница нашла повешенным 22-летнего парня
- Полтавченко представил трех новых глав районов
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
«На первый взгляд это может показаться нереальным», — отметил чиновник,"
Ох договорится чинуша. Народ когда нибудь возьмёт,да всех путинских звонарей и холуев вполне реально по всем столбам и развесит.
Сергей, а я думаю никакой революции не будет у нас 90% населения дубиноголовые терпилы. Народ испуган и зомбирован путинским режимом. Как то с пенсионером заговорил на эту тему, а он мне в ответ Крым наш ты провокатор я ему говорю дак посмотри на цены на продукты и коммунальные услуги и таких большинство.
Возможно, что и скорее накопят. Так как статистика опирается на официальные данные. На самом деле, все получают в 2-4 раза больше.
Жилищному комитету видней.Из прочитанного и услышанного полностью теперь понимаю что власть вообще не в курсах как живёт простой народ.
Если продать ограны и жить впроголодь, то на трёшкцу может и не хватить..
Ну вот кто назначил недоумка-молдаванина на эту должность? Предположу, что другой недоумок с хохляцкой фамилией, ранее на полном серьёзе заявивший, что "никакого кризиса в Питере нет".
Вся едрисня поганая и все их главы холуйские - может хватит врать!? Если вы, коррупционеры и вэяточники наворовали у народа и можете, как поросята жиром заплывать! То людям, лишь бы выжить, при вашем антинародном правлении! Не у всех, при нищенских зарплатах и пенсиях денег хватает, чтобы тарифы ЖКУ заплатит. Людей выгоняют из жилья за коммунальную неуплату. Не зря столько бомжей в нашем городе появилось!
Я , рабочий литейного цеха (специалист) 35 000 на руки (если полный месяц РАЗРЕШАТ поработать). Жена в декрете, 2-е детей . За 10 дней до получки "вешаюсь". У соседа работают ВСЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ , даже кот - озвученного дохода не получается.
арнольд,согласен с Вами. К сожалению, действительно 90% населения дубиноголовые терпилы.
Наши чинуши живут совершенно в другом измерении!
Почему семья из трех человек?Семья это муж и жена,а у Шияна два мужа или две жены?
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
на новости
Ох договорится чинуша. Народ когда нибудь возьмёт,да всех путинских звонарей и холуев вполне реально по всем столбам и развесит. в «Глава Жилищного комитета: За 7 лет петербургская семья может накопить на трехкомнатную квартиру»