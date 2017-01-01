Глава Жилищного комитета: За 7 лет петербургская семья может накопить на трехкомнатную квартиру

По данным Шияна, средний доход на каждого члена семьи у нас в городе составлят 41,5 тыс. рублей.

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«Глава Жилищного комитета: За 7 лет петербургская семья может накопить на трехкомнатную квартиру»

Сергей Григорьев 20.06 15:07 [ + 12 – ]

«На первый взгляд это может показаться нереальным», — отметил чиновник,"



Ох договорится чинуша. Народ когда нибудь возьмёт,да всех путинских звонарей и холуев вполне реально по всем столбам и развесит.

арнольд питерский 20.06 15:26 [ + 16 – ]

Сергей, а я думаю никакой революции не будет у нас 90% населения дубиноголовые терпилы. Народ испуган и зомбирован путинским режимом. Как то с пенсионером заговорил на эту тему, а он мне в ответ Крым наш ты провокатор я ему говорю дак посмотри на цены на продукты и коммунальные услуги и таких большинство.

Тоскливый Дятел Терпило 20.06 15:42 [ + -16 – ]

Возможно, что и скорее накопят. Так как статистика опирается на официальные данные. На самом деле, все получают в 2-4 раза больше.

смерч 20.06 15:43 [ + 15 – ]

Жилищному комитету видней.Из прочитанного и услышанного полностью теперь понимаю что власть вообще не в курсах как живёт простой народ.

dexter 20.06 16:22 [ + 3 – ]

Если продать ограны и жить впроголодь, то на трёшкцу может и не хватить..

монк-аль-ахри 20.06 16:36 [ + 8 – ]

нюхнул или курнул? один вопрос.

hondrik 20.06 16:53 [ + 9 – ]

Ну вот кто назначил недоумка-молдаванина на эту должность? Предположу, что другой недоумок с хохляцкой фамилией, ранее на полном серьёзе заявивший, что "никакого кризиса в Питере нет".

тьфу на всю едрисню! 20.06 18:50 [ + 7 – ]

Вся едрисня поганая и все их главы холуйские - может хватит врать!? Если вы, коррупционеры и вэяточники наворовали у народа и можете, как поросята жиром заплывать! То людям, лишь бы выжить, при вашем антинародном правлении! Не у всех, при нищенских зарплатах и пенсиях денег хватает, чтобы тарифы ЖКУ заплатит. Людей выгоняют из жилья за коммунальную неуплату. Не зря столько бомжей в нашем городе появилось!

Дмитрий Сизов 20.06 18:52 [ + 8 – ]

Я , рабочий литейного цеха (специалист) 35 000 на руки (если полный месяц РАЗРЕШАТ поработать). Жена в декрете, 2-е детей . За 10 дней до получки "вешаюсь". У соседа работают ВСЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ , даже кот - озвученного дохода не получается.

Сергей Григорьев 20.06 19:06 [ + 6 – ]

арнольд,согласен с Вами. К сожалению, действительно 90% населения дубиноголовые терпилы.

Vladlen 20.06 19:33 [ + 5 – ]

Опять сука путинская пропаганда!!!!

Ольга Яковененко 20.06 20:06 [ + 2 – ]

Наши чинуши живут совершенно в другом измерении!