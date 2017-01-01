Обсуждение темы:

«В квартире на Ленинском проспекте полиция прикрыла бордель с тремя путанами»

Что там три путаны.. Вы вот в Смольный или ЗакС зайдите,-там проституток просто тысячи!

тьфу на всю едрисню! 20.06 19:32 [ + 4 – ]

Соглашусь с Сергеем Григорьевым - главный рассадник жадных и вороватых проституток в ЗакСе и в кремляде. Умеют,лишь, лгать, обещать и воровать! На большее ума у скудоумных нет! А, что взять с убогих, когда сами себя выбирают во власть!?