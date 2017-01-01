Уроженец Белоруссии сломал шею, упав с высоты одного метра на заводе по переработке нефти в Киришах

Мужчина выполнял работы по покраске металлоконструкции. Мужчина выполнял работы по покраске металлоконструкции.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», ЧП произошло днем 19 июня на заводе глубокой переработки нефти, на стройплощадке на шоссе Энтузиастов, 1. При выполнении работ по покраске металлоконструкции с высоты 1 метра упал 38-летний электромонтажник.



Уроженец Белоруссии госпитализирован в местную больницу с закрытым переломом шейного отдела позвоночника. Состояние пациента оценивается как средней тяжести.



Напомним, ранее мы писали о том, что Накануне в Киришском районе Ленинградской области на КИНЕФе электромонтажник сломал шею при падении с высоты 1 метра.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», ЧП произошло днем 19 июня на заводе глубокой переработки нефти, на стройплощадке на шоссе Энтузиастов, 1. При выполнении работ по покраске металлоконструкции с высоты 1 метра упал 38-летний электромонтажник.Уроженец Белоруссии госпитализирован в местную больницу с закрытым переломом шейного отдела позвоночника. Состояние пациента оценивается как средней тяжести.Напомним, ранее мы писали о том, что мигрант переломал ребра и ноги на стройке в Петроградском районе.







Обсуждение темы: «Уроженец Белоруссии сломал шею, упав с высоты одного метра на заводе по переработке нефти в Киришах» тьфу на всю едрисню! 20.06 19:14 [ + 2 – ]

Лучше бы ишак аульный себе шею сломал. Своего брата, славянина жаль ото всей души! Выздоравливай друг! Сергей Григорьев 20.06 19:17 [ + 1 – ]

Да,интереснее когда макаки на стройках летают.

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