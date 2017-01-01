Дорожный конфликт на Новоприозерском шоссе: водитель "Мерседеса" проткнул ножом колеса "Нивы" и киркой разбил стекло (видео)

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«Дорожный конфликт на Новоприозерском шоссе: водитель "Мерседеса" проткнул ножом колеса "Нивы" и киркой разбил стекло (видео)»

Тоскливый Дятел Терпило 20.06 13:57 [ + -7 – ]

Полный джентльменский набор: нож, кирка, наверняка ствол еще на заднем сидении... Пусть скажут спасибо, что в живых оставил. Нашли кому сигналить.

Неzнайка. 20.06 14:10 [ + 13 – ]

Дятел ты за..бал уже юхню чесать, жаль только этому гомику с киркой пара нормальных мужиков не попалось, И ЕЩЁ: прежде чем кирку достать этот шахтер явно убедился что находящиеся в ниве отпор ему не дадут, иначе он в жизни бы не стал зал..паться, так как такие особи очень трусливы...

Сергей Григорьев 20.06 14:48 [ + 9 – ]

А ведь может и нарваться "герой" когда нибудь. Загнут ведь пальцы обратно,а то и башку отвинтят.

Тоскливый Дятел Терпило 20.06 14:54 [ + -4 – ]

На БМВ, Мерсах и Лексусах простые люди не ездят. С ними нужно быть предельно почтительными и осторожными. Проще притормозить, пропустить, подождать. Мы живем в стране, где имущественное неравенство отражается на стиле поведения и это необходимо учитывать.

арнольд питерский 20.06 15:02 [ + 11 – ]

Таких петухов отстреливать надо, как и дятла.

смерч 20.06 15:37 [ + 8 – ]

Пожилая пара..Бл..какая стыдуха для родителей воспитавших такого ублюдка!Что он этим хотел доказать?Реально статью нарисовал сам себе,плюс на бабки прилип своим идиотским поступком.Реально это ни силу показал а реально опозорился сам и опозорил своих близких!

монк-аль-ахри 20.06 16:30 [ + 7 – ]

в советском союзе этого шахтёра можно было бы отправить в шахту. на урановые рудники. семь лет работы киркой - и всё как рукой снимет!

hondrik 20.06 16:30 [ + 2 – ]

BMW и Мерседес --- это разные машины, хотя суть происшествия это не меняет.