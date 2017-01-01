Дорожный конфликт на Новоприозерском шоссе: водитель "Мерседеса" проткнул ножом колеса "Нивы" и киркой разбил стекло (видео)
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Общество
Полный джентльменский набор: нож, кирка, наверняка ствол еще на заднем сидении... Пусть скажут спасибо, что в живых оставил. Нашли кому сигналить.
Дятел ты за..бал уже юхню чесать, жаль только этому гомику с киркой пара нормальных мужиков не попалось, И ЕЩЁ: прежде чем кирку достать этот шахтер явно убедился что находящиеся в ниве отпор ему не дадут, иначе он в жизни бы не стал зал..паться, так как такие особи очень трусливы...
А ведь может и нарваться "герой" когда нибудь. Загнут ведь пальцы обратно,а то и башку отвинтят.
На БМВ, Мерсах и Лексусах простые люди не ездят. С ними нужно быть предельно почтительными и осторожными. Проще притормозить, пропустить, подождать. Мы живем в стране, где имущественное неравенство отражается на стиле поведения и это необходимо учитывать.
Пожилая пара..Бл..какая стыдуха для родителей воспитавших такого ублюдка!Что он этим хотел доказать?Реально статью нарисовал сам себе,плюс на бабки прилип своим идиотским поступком.Реально это ни силу показал а реально опозорился сам и опозорил своих близких!
в советском союзе этого шахтёра можно было бы отправить в шахту. на урановые рудники. семь лет работы киркой - и всё как рукой снимет!
BMW и Мерседес --- это разные машины, хотя суть происшествия это не меняет.
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Антонина Павловна 11:55, 19 мая
на новости
Ох договорится чинуша. Народ когда нибудь возьмёт,да всех путинских звонарей и холуев вполне реально по всем столбам и развесит. в «Глава Жилищного комитета: За 7 лет петербургская семья может накопить на трехкомнатную квартиру»