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«В Петербурге Nexia влетела в разворачивающийся на пешеходном переходе эвакуатор (видео)»

Эвакуаторщику вобще пох царапина на платформе и все, а вот азиат вместо того чтобы строить дома и ремонтировать квартиры будет отдыхать на больничке .