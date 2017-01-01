В Ленобласти будут судить мужчину, который по пьяни до смерти забил табуреткой своего знакомого

Инцидент произошел зимой в городе Волосово.

Инцидент произошел зимой в городе Волосово.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 19 февраля 2017 года в квартире одного из домов в городе Волосово. В ходе ссоры со знакомым, возникшей на почве личных неприязненных отношений, пьяный мужчина нанес ему множественные удары по голове кулаком, а также деревянным табуретом.



Потерпевший был доставлен в реанимационное отделение больницы, где, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, скончался.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". По ходатайству следователя мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



"В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Волосовском районе Ленинградской области будут судить 37-летнего мужчину, который подозревается в том, что избил до смерти кулаками и табуреткой своего знакомого. Несмотря на усилия медиков, потерпевший скончался.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 19 февраля 2017 года в квартире одного из домов в городе Волосово. В ходе ссоры со знакомым, возникшей на почве личных неприязненных отношений, пьяный мужчина нанес ему множественные удары по голове кулаком, а также деревянным табуретом.Потерпевший был доставлен в реанимационное отделение больницы, где, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, скончался.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". По ходатайству следователя мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что на берегу Волхова 19-летний парень во время пьяной ссоры зарезал своего 16-летнего собутыльника.





