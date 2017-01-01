Обсуждение темы:

«В Шушарах двое негодяев ворвались в съемную квартиру, избили, ограбили и связали мужчину скотчем»

Что то не верится что случайно зашли.

и сумма не велика и заход не случайный. чего открывал? наркоту сбывал что-ли? непоняток много.