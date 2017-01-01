СК возбудил дело о "причинении смерти" в связи с пропажей на Ладожском озере троих подростков (фото)

Двое юношей смогли выплыть на берег после того, как лодка перевернулась.

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«СК возбудил дело о "причинении смерти" в связи с пропажей на Ладожском озере троих подростков (фото)»