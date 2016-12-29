Новогодние каникулы у россиян продлятся 10 дней: с 30 декабря по 8 января

А первая рабочая неделя в мае 2018 года может стать двухдневной.

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«Новогодние каникулы у россиян продлятся 10 дней: с 30 декабря по 8 января»