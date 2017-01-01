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«В Петербурге поймали разбойника из Средней Азии, 12 лет находившегося в розыске»

Сергей Григорьев 20.06 14:38 [ + 2 – ]

Нам то какая разница что он там натворил в родном зоопарке? Да и пусть макаки там у себя грызутся,глядишь к нам меньше этого дерьма приплывёт.