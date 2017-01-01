На "Маяковской" завершили проверку подозрительной сумки

Специалисты не нашли взрывчатых веществ в забытых вещах на зелёной линии петербургского метро утром 20 июня.Как сообщили в пресс-службе подземки, проверка закончилась в 10:55, после чего «Маяковскую» и переход на «Площадь Восстания» полностью открыли для пассажиров. По словам очевидцев, помощь специалистов понадобилась, чтобы осмотреть оставленную в вагоне сумку.