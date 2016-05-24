Жители Петербурга стали реже ходить в театры и музеи

В прошлом году лишь каждый пятый горожанин хоть раз посещал учреждения культуры.

Обсуждение темы:

«Жители Петербурга стали реже ходить в театры и музеи»

арнольд питерский 20.06 12:43 [ + 6 – ]

Кому нужны эти театры и музеи, если народ живет за чертой бедности. Это чмо усатое посадить на зарплату 10-15 тысяч, я посмотрел бы как он по музеям ходил.

монк-аль-ахри 20.06 14:00 [ + -1 – ]

а просто охренело "современное прочтение классики" и "своеобразное видение художника". Кулик вон яйца к асфальту прибивал. Нынешние творцы не лучше. Не искусство, а публичная мастурбация.

Тоскливый Дятел Терпило 20.06 14:01 [ + -3 – ]

Падение актерского уровня и распад духовных ценностей. Уровень зарплаты ни причем: сейчас мальчишка из подворотни зарабатывает по 90 тыс. в месяц. Что уж о других говорить.

Сергей Григорьев 20.06 14:35 [ + 2 – ]

Сама жизнь в россии и есть театр,точнее несмешной цирк с главным клоуном в кремле. Чему радоваться то? Что кругом дебилизм,воровство,мошенничество,а улицы полны азиатских и кавказских оккупантов?