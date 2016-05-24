Жители Петербурга стали реже ходить в театры и музеи
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Общество
Кому нужны эти театры и музеи, если народ живет за чертой бедности. Это чмо усатое посадить на зарплату 10-15 тысяч, я посмотрел бы как он по музеям ходил.
а просто охренело "современное прочтение классики" и "своеобразное видение художника". Кулик вон яйца к асфальту прибивал. Нынешние творцы не лучше. Не искусство, а публичная мастурбация.
Падение актерского уровня и распад духовных ценностей. Уровень зарплаты ни причем: сейчас мальчишка из подворотни зарабатывает по 90 тыс. в месяц. Что уж о других говорить.
Сама жизнь в россии и есть театр,точнее несмешной цирк с главным клоуном в кремле. Чему радоваться то? Что кругом дебилизм,воровство,мошенничество,а улицы полны азиатских и кавказских оккупантов?
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Ох договорится чинуша. Народ когда нибудь возьмёт,да всех путинских звонарей и холуев вполне реально по всем столбам и развесит. в «Глава Жилищного комитета: За 7 лет петербургская семья может накопить на трехкомнатную квартиру»