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«Полураздетая пенсионерка выпала из окна на Энтузиастов»

Сергей Григорьев 20.06 14:44 [ + 0 – ]

Наверное обычная история для путинской рашки: болела,лекарств (без бабла) нет,врачам всё по фигу,властям всё до лампочки (кроме как набивать карманы конечно) вот и не выдержала бабка.