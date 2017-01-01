Турист из Японии остался без кошелька во время прогулки по Невскому

Инцидент произошел накануне вечером.

Инцидент произошел накануне вечером.



Как передает АН «Оперативное прикрытие», 60-летний иностранец вечером 19 июня обратился в полицию с заявлением о краже. По словам японца, около 18:30 у дома 20 по Невскому проспекту он обнаружил пропажу своего кошелька. В портмоне гость Северной столицы хранил 100 долларов США, 15000 иен и 13 000 рублей, а также водительское удостоверение.



Причиненный ущерб заявитель назвал «незначительным».

21 июня турист намерен покинуть Россию.



Напомним,



Туриста из Японии обокрали в центре Петербурга.Как передает АН «Оперативное прикрытие», 60-летний иностранец вечером 19 июня обратился в полицию с заявлением о краже. По словам японца, около 18:30 у дома 20 по Невскому проспекту он обнаружил пропажу своего кошелька. В портмоне гость Северной столицы хранил 100 долларов США, 15000 иен и 13 000 рублей, а также водительское удостоверение.Причиненный ущерб заявитель назвал «незначительным».21 июня турист намерен покинуть Россию.Напомним, в начале июня туристку из Гонконга обокрали на площади Восстания.





