Обсуждение темы:

«Всего пять аварийных домов расселят в Петербурге за два года»

А сколько личных дворцов построят за это время труженики Смольного и ЗакСа?

Фрекен Бок 20.06 12:45 [ + 1 – ]

Зато КАД дрюкают в одном и том же месте с завидной регулярностью.

Хоть бы место поменяли для отвода глаз.

По Всеволожску не проехать, дорога как после бомбежки, зато монорельсу ведут, ни кому не нужную.