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«Малознакомый мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу в Пушкине»

Сергей Григорьев 20.06 10:42 [ + 1 – ]

А что в этом случае означает слово "малознакомый"? Просто вместе пили? Групповушничали или наркоманили?