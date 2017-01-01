«Полиция Петербурга ищет грузовик, предположительно принадлежащий террористам»

Наряды патрульно-постовой службы Петербурга и области ориентированы на поиск грузовика со светлой кабиной. Такие вводные им поступили от регионального управления ФСБ.Как сообщает «Фонтанка.ру», в дни проведения в городе матчей Кубка конфедераций к обычному полицейскому усилению прибавились несколько спецопераций. В рамках одной из них сотрудников ГУ МВД ориентировали на поиск подозрительного грузового транспорта с, предположительно, светлой кабиной.Это необходимо, чтобы не допустить возможных деверсионно-террористических актов на территории обоих регионов, о которых коллег предупредили в ФСБ.В рамках отработки информации наряды должны будут проверить все долгое время припаркованные грузовики во дворах Петербурга.Грузовики вызывают у спецслужб особое подозрение после того, как в Европе произошла серия терактов с их использованием. Так, в ночь на 19 июня на севере Лондона у мечети фургон совершил наезд на людей. Погиб один человек, еще десять получили ранения.