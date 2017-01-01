«Полиция задержала мужчину, ударившего ОМОНовца во время акции на Марсовом»

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Общество
"участник митинга ударил ОМОНоваца кулаком в спину. Тем самым причинил тренированному бойцу в бронежилете физическую боль."
Только путинская власть способна писать такую чушь. Мусор видно был очень нежным и очень голубым.
А мужик дурак конечно. Надо было кувалдой,да мусору по балде. Тогда бы и плакаться и хныкать было бы некому.
Нельзя поднимать руку на представителей власти. Нужно дарить им цветы.
решение мужика частично умное. керамический нож ни один металлоискатель не возьмёт. Глок, к слову, тоже. Только бить надо было в шею - в промежуток между кирасой и шлемом. самое уязвимое место.
А можно было ещё так:
-снять с мусора каску.
-взять гранату и выдернуть кольцо.
-положить гранату на плешь мусора.
-водрузить каску обратно.
-быстро смыться.
-вернуться через пару минут и посмотреть что осталось от мусора.
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Антонина Павловна 11:55, 19 мая
на новости
Ох договорится чинуша. Народ когда нибудь возьмёт,да всех путинских звонарей и холуев вполне реально по всем столбам и развесит. в «Глава Жилищного комитета: За 7 лет петербургская семья может накопить на трехкомнатную квартиру»