Полиция задержала мужчину, ударившего ОМОНовца во время акции на Марсовом

Обсуждение темы:

«Полиция задержала мужчину, ударившего ОМОНовца во время акции на Марсовом»

Сергей Григорьев 20.06 10:35 [ + 6 – ]

"участник митинга ударил ОМОНоваца кулаком в спину. Тем самым причинил тренированному бойцу в бронежилете физическую боль."



Только путинская власть способна писать такую чушь. Мусор видно был очень нежным и очень голубым.

А мужик дурак конечно. Надо было кувалдой,да мусору по балде. Тогда бы и плакаться и хныкать было бы некому.

Тоскливый Дятел Терпило 20.06 14:03 [ + -1 – ]

Нельзя поднимать руку на представителей власти. Нужно дарить им цветы.

монк-аль-ахри 20.06 14:05 [ + 2 – ]

решение мужика частично умное. керамический нож ни один металлоискатель не возьмёт. Глок, к слову, тоже. Только бить надо было в шею - в промежуток между кирасой и шлемом. самое уязвимое место.

Сергей Григорьев 20.06 14:54 [ + 1 – ]

А можно было ещё так:

-снять с мусора каску.

-взять гранату и выдернуть кольцо.

-положить гранату на плешь мусора.

-водрузить каску обратно.

-быстро смыться.

-вернуться через пару минут и посмотреть что осталось от мусора.





смерч 20.06 15:40 [ + 1 – ]

Дятел прав!Дарить цветы,главное чётное число цветков.